Voli di continuità da Ancona | aperte le vendite online

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Nell’uovo di Pasqua le Marche (e non solo) trovano la sorpresa più gradita: i nuovitargati SkyAlps dall’aeroporto Raffaello Sanzio di-Falconara. Da ieri è possibile prenotare le tratte per Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino direttamente sul sito della compagnia altoatesina, l’unica a presentare l’offerta dellaterritoriale con lo scalo marchigiano, per poi ottenere l’ok definitivo da Enac.dimentica in fretta le disavventure con Aeroitalia e si tuffa in una nuova dimensione. Che comunque, val la pena dirlo, non è proprio così economica. Ma tant’è. Comunque l’offerta è di qualità. Volo bigiornaliero per Milano (e ritorno). Il primo partirà dalle Marche alle 8 con arrivo in Lombardia alle 9.15. Il secondo, invece, alle 16 con atterraggio alle 17.15. Il costo di un ...