Voidwrought | Un nuovo Metroidvania ispirato a Hollow Knight

(Di martedì 26 marzo 2024) Nel tumulto dell’attesa per novità suSilksong, untitolo ha fatto il suo ingresso sul palco digitale del Future Games Show, destinato a catturare l’attenzione e i cuori degli appassionati dei, un progetto sviluppato da Powersnake in collaborazione con Kwalee.al Futur Games Show 2024 Questo action platform ci immerge in un mondo di orrori cosmici, disegnato a mano con cura e passione, invitandoci a esplorare liberamente un’ambientazione intrisa di misteri e pericoli. La nostra missione è chiara: recuperare i preziosi resti della Prima Civiltà, sepolti nelle rovine di un passato glorioso e custoditi da divinità cadute, pronte a difendere il loro antico dominio. Con il passare delle ore di gioco, ...

