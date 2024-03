Voglia di mare a Roma? Ecco Marea | il ristorante che celebra il comfort food di mare nel quartiere Prati

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 26 marzo 2024) Marco Quattrucci in sala, Emanuele Paoloni alla consolle in cucina: è questo il duo che ha dato vita al nuovo indirizzo diin zonaa. Ristorantino intimo, con diciotto posti in sala e altrettanti nel dehors,a è un’evoluzione del progetto Salsedine, lanciato dallo stesso Paoloni (fondatore e chef di Aqualunae in piazza dei Quiriti), in forma di gastronomia di pesce. Una proposta che punta ad assecondare tutti quei desideri dilegati al, dai classici Spaghetto alle vongole (da completare volendo con una spolverata di bottarga) al Soutè di cozze e vongole, dalla Grigliata mista alla Frittura senza spine, con gamberi, totani e polpette di pesce, ma anche a giocare con ...