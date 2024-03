Voglia di guerra - Panorama in edicola

(Di martedì 26 marzo 2024) L'editoriale del direttore Più che il consenso bulgaro ottenuto da Putin alle recenti elezioni, mi hanno colpito le immagini del presidente russo. Le percentuali le davo per scontate. Lo zar del Cremlino avrebbe potuto essere confermato con il 70 o l'80 per cento, ma sarebbe stata la stessa cosa: comunque avrebbe continuato a comandare lui, anche se avesse ottenuto meno voti. La sua vittoria era ampiamente prevista: dunque dov'è la novità? Piuttosto nessuno immaginava che Putin si sarebbe concesso un bagno di folla e che avrebbe fatto campagna elettorale comparendo qua e là fra la gente e addirittura partecipando a eventi pubblici e concerti. Scherzare col fuoco Il tabù di un intervento diretto degli Stati europei in Ucraina è infranto. A guidare il fronte di chi evoca un confronto con Vladimir Putin è il presidente Emmanuel Macron. Che sensibile al ruolo e agli interessi di Parigi, ...

«La Russia rappresenta una grave minaccia militare per il nostro continente europeo e per la sicurezza globale. Se non reagiamo in modo appropriato a livello di Ue e se non diamo all’Ucraina un ... (linkiesta)

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel , non usa giri di parole: “Se vogliamo la pace , dobbiamo prepararci alla guerra“. Lo afferma con un intervento pubblicato su diversi media europei ... (ilfattoquotidiano)

Riscopri la storia oltre i libri!. La Grande guerra in bicicletta - Un itinerario turistico green tra Pisa e il suo litorale per valorizzare i monumenti ai caduti. CLASSE III C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MAZZINI", PISA.lanazione

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Raid israeliani in Siria e nel sud del Libano: i morti sono almeno 24 - Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di mercoledì 27 marzo, in diretta.corriere

Gli Stati Uniti stanno valutando se Israele abbia violato le leggi di guerra - Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, aggiungendo che l'amministrazione avrebbe dovuto presentare un rapporto al Congresso degli Stati Uniti ...globalist