Virtus Belinelli compleanno con primato

(Di martedì 26 marzo 2024) Leonessa Brescia 73Bologna 87 GERMANI : Christon 11, Gabriel 4, Bilan 10, Burnell 13, Massinburg 4, Tanfoglio ne, Della Valle 8, Petrucelli 14, Cournooh 8, Pollini ne, Akele 1, Porto ne. All. Magro. SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 12,17, Pajola 10, Dobric 3, Mascolo 2, Lomazs 2, Shengelia 8, Menalo, Polonara 14, Zizic 4, Dunston 2, Abass 13. All. Banchi. Arbitri: Begnis, Sahin, Grigioni. Note: parziali 22-20; 39-44; 61-73. Tiri da due Brescia 19/39;12/24. Tiri da tre: 7/28; 17/36. Tiri liberi: 14/16; 12/17. Rimbalzi: 34; 41. Nel giorno in cui spegne 38 candeline, Marcodimostra a tutti che il momento di appendere le scarpe al chiodo è ancora lontano e siccome tutto si potrà dire dellatranne che sia un gruppo unito, i compagni decidono di fargli il ...

