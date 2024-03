Violenza sessuale di gruppo | arrestato ricercato a Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiSi era reso irreperibile dallo scorso 25 gennaio e ora dovrà scontare la condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo. È un 46enne del rione Traiano, a Napoli. Ad ... (anteprima24)

Un bidello di 47 anni , incensurato, è stato arrestato ieri dai poliziotti della squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova . L’uomo, che lavora in una ... (ilgiornaleditalia)

Processo depistaggio, il pm Bonaccorso: "Inquietante il rapporto tra Sisde e Procura sulle indagini" - "Il primo episodio abbastanza singolare ma anche inquietante riguarda la collaborazione tra la procura di Caltanissetta e il Sisde, nella persona in particolare di Bruno Contrada". È iniziata così la ...rainews

Puff Daddy indagato per traffico sessuale: perquisite le case a Los Angeles e a Miami - Lunedì 25 marzo le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in due case di Sean “Diddy” Combs a Los Angeles e a Miami: Fox 11 riferisce che i blitz sono stati eseguiti dalla Sicurezza Nazionale in rela ...informazione

