Viola i domiciliari | denunciato a Formia | “Il cane doveva fare i bisogni”

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Il 20 marzo ai Carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, a seguito dei consueti controlli svolti sulle persone sottoposte a misure cautelari o di detenzione domiciliare, deferivano in stato di libertà un uomo classe 59, già gravato da precedenti di polizia e al cui carico figura una misura della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli attualmente scontante in regime di arrestinel comune di Minturno. L’uomo, all’atto del controllo svolto in arco pomeridiano dal personale Arma, risultava infatti assente dalla propria abitazione, i militari messisi immediatamente alla ricerca del prevenuto lo riuscivano a rintracciare di lì a poco mentre ripercorreva la strada di ritorno verso la propria abitazione, e una volta scoperto, adduceva quale ...

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tivoli – Guidonia hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, un 50enne italiano residente a Tivoli . ... (romadailynews)

In base agli accertamenti svolti dai carabinieri, ha più volte violato i limiti imposti dagli arresti Domiciliari a cui era ristretto. Benefici che l’uomo, un moldavo di 37 anni, aveva ottenuto e ... (lanazione)

Botte all'ex moglie: scatta il braccialetto elettronico - L'ex marito l'aveva aggredita fisicamente procurandole lesioni personali, con prognosi di 7 giorni. La donna ha denunciato le violenze ai carabinieri ...ciociariaoggi

Acireale, Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l’ex: arrestato - In seguito, ti spiegheremo come iscriverti alla nostra associazione culturale per diventare un membro della redazione. Acireale, Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l’ex: arrestato - ...vocidicitta

Acireale, Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la ex - ACIREALE (CATANIA) – Un uomo di 44 anni è stato arrestato ad Acireale (Catania) dalla Polizia per aver Violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai ...livesicilia