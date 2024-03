Viola | Con digiuno intermittente più morti cardiovascolari? Aria fritta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "". Così, per come è stato disegnato e comunicato, l'immunologa dell'università di Padova Antonelladefinisce lo studio presentato a un meeting dell'American Heart Association dal quale emerge, per chi segue il regime alimentare noto come