Viola | con digiuno intermittente più morti cardiovascolari? ‘Aria fritta’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – "Aria fritta". Così, per come è stato disegnato e comunicato, l'immunologa dell'università di Padova Antonelladefinisce lo studio presentato a un meeting dell'American Heart Association dal quale emerge, per chi segue il regime alimentare noto come– sempre più popolare e sposato anche dalla scienziata, co-autrice di un libro sul L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.