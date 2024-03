Viola | con digiuno intermittente più morti cardiovascolari? ‘Aria fritta’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 26 marzo 2024) "Aria fritta". Così, per come è stato disegnato e comunicato, l'immunologa dell'università di Padova Antonelladefinisce lo studio presentato a un meeting dell'American Heart Association dal quale emerge, per chi segue il regime alimentare noto come- sempre più popolare e sposato anche dalla scienziata, co-autrice di un libro sul tema -