Vinicius in lacrime per il razzismo | Chilavert lo attacca | 'Non faccia il f***o | il calcio è da uomini'

(Di martedì 26 marzo 2024) Tiene banco il casoJr, in Spagna e non solo. L'esterno offensivo del Real Madrid è scoppiato inieri durante la...

Chilavert choc: "Vinicius non faccia il fr..., il calcio è da uomini" - ieri si è parlato tantissimo anche del caso Vinicius, con l'attaccante del Real Madrid e del Brasile che è scoppiato in lacrime in conferenza stampa soffermandosi sull'increscioso tema: "Mi dispiace, ...areanapoli

Esteri, Vinicius in lacrime: “Razzismo Mi dispiace. Io voglio solo giocare a calcio, ma non posso” - Visualizzazioni: 2 L’asso brasiliano, Vinicius Jr, ha parlato in conferenza stampa della situazione razzismo in Spagna, prossimo avversario dei verdeoro. Momenti toccanti durante la conferenza stampa ...calciostyle

Vinicius Jr vittima di razzismo piange prima di Brasile-Spagna: le lacrime del calciatore del Real Madrid - Vinicius Jr (Real Madrid) è scoppiato in lacrime prima di Brasile-Spagna, dopo una domanda a proposito degli episodi di razzismo subiti ...notizie.virgilio