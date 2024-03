Villa promuove tutti | Bologna | sei Mitico E ora prendiamo la Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Renato, quando ad agosto Motta da Utrecht parlò di unche "oggi non può competere in serie A" lei ci disse di condividere pienamente le preoccupazioni dell’allenatore. "Vero: e lo ridirei. Ma quello era tutto un altroe nessuno, a cominciare da Motta, poteva sapere che giocatori di valore sarebbero arrivati". Giocatori da Champions? "Rispondo con una domanda: quando nell’87 Corioni trapiantò nelil suo Ospitaletto individualmente, escluso Pecci, eravamo una squadra che potesse dominare e stravincere il campionato di serie B? No, ma è quello che successe". Dove vuole arrivare? "Che Sartori in questi due anni ha portato giocatori di spessore e Motta sul campo ha fatto un grande lavoro, ma la cosa che più salta agli occhi quando vedi giocare questoè la forza ...