(Di martedì 26 marzo 2024) Il 20 marzo Vo Van Thuong, 53 anni, è diventato il secondoita a dare le dimissioni nell’arco di appena due anni. Le sue “mancanze havuto un impatto negativo sull’opinione pubblica, influenzando la reputazione del Partito e dello Stato”, ha fatto sapere il Comitato centrale del Pcv, che ne ha chiesto la rimozione. Per chi conosce bene la tradizione marxista-leninista, la formula vuole dire quasi certamente una cosa: il prepensionamento di Thuong – ad appena undalla nomina – ha tutta l’aria di inserirsi nella lunga scia di destituzioni per presunta corruzione. Tanto più chepochi giorni prima la polizia aveva riaperto un caso di tangenti avvenuto nella provincia di Quang Ngai, nelcentrale, dove dieci anni fa il...

Vietnam, terzo cambio di presidente in un solo anno. Le ripercussioni socio economiche della crisi dell’instabilità politica - Il 20 marzo Vo Van Thuong, 53 anni, è diventato il secondo presidente Vietnamita a dare le dimissioni nell’arco di appena due anni. Le sue “mancanze hanno avuto un impatto negativo sull’opinione pubbl ...ilfattoquotidiano

Pechino Express, Fabio Caressa in lacrime per la figlia: il malore di Eleonora - Tutto quello che è successo nel corso del terzo appuntamento con il travel reality targato Sky e condotto da Costantino della Gherardesca ...tuttosport

Pechino Express: Fabio Caressa in lacrime per la figlia (che sta male), Fru incubo delle "Ballerine" - Cosa è successo nella terza puntata di Pechino Express 2024, in onda ieri (giovedì 21 marzo) su Sky: scopri vincitori, eliminati e inconvenienti della tappa.libero