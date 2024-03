Vietano l’ingresso a Luca Toni con il suo cane Stella | l’ex bomber su tutte le furie | “Una follia!” La replica | “Si sfoga su Instagram come un 16enne”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)campione del mondoha scatenato una polemica sui social dopo essere stato respinto aldel circolo Onde Chiare di Reggio Emilia con il suo, un golden retriever di nomesi trovava in città per assistere ad un torneo di calcio al quale partecipava suo figlio di 10 anni che gioca nel Sassuolo. Accompagnato dal suo fedele amico a quattro zampe, si è visto negare l’accesso al circolo,da regolamento interno che vietaai cani.calciatore ha quindito la sua rabbia in un video pubblicato su: “. Siamo nel 2024 e in questo circolo di Reggio Emilia i cani non possono entrare. Complimenti”. ...