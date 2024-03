VIDEO Musetti-Shelton 2-0 | la sintesi in 3 minuti | l’azzurro è tornato a dispensare magie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Èil vero Lorenzo. Non più il giocatore timido e remissivo delle ultime settimane. Un atteggiamento finalmente aggressivo, più vicino alla linea di fondo campo in risposta, capace di sorprendere gli avversari con variazioni e lampi di genio. Chissà che la paternità non abbia impresso una svolta nella sua testa. Di certo battere per due set a zero l’americano Ben(6-4, 7-6), per di più sul cemento, significa aver raggiunto nuovamente una competitività ai massimi livelli. Il classe 2002 ha sciorinato il meglio del proprio repertorio. Ordinato tatticamente,ha sfoderato una grande prestazione dal punto di vista difensivo (“Gli ho sempre fatto giocare una palla in più“, come ha successivamente spiegato), senza lesinare un approccio offensivo ogniqualvolta ne ha avuto la possibilità. Il ...