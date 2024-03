Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)DEL 26 MARZOORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I DISAGI SULLA VIA PALOMBARESE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DI SANTA LUCIA E PARCO AZZURRO, NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE SULLA NETTUNENSE, PERMANGONO LE CODE A TRATTI TRA MONTE SAVELLO E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24-TERAMO IN ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALL’APPIA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA SOSPESA LA CIRCONE SULLA LINEA PISA-PER INTERVENTO A BORDO ...