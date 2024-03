Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)DEL 26 MARZOORE 19.05GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA ITENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA POI CODE A TRATTI DALLA NOMENTNA ALLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA ANCHE TRA-FIUMICINO E AURELIA IN ESTERNA CODE A ATRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA FIORENTINI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SI STA I CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO ANCHE SULLA VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE E DAL ...