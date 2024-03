Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)DEL 26 MARZOORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CECCHINA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE PONTINA SI PROCEDE A RILLENTO PER TRAFFICO DA VIA APRILIANA FINO AD APRILIA IN DIREIZONE LATINA SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA AUTO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO IN USCITA IN CHIUSURA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSONO ...