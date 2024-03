Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)DEL 26 MARZOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO PERMANGONO CODE DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RIMOSSO SULLA VIA AURELIA, LA CIRCONE è SCORREVOLE, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, IN ENTRATA APER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI LA FLAMINIA DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO ANULARE, IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE DOVE UN INCIDENTA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA AMENDOLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL ...