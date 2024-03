Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO, IN USCITA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA AURELIA CAUSA CODE DA VIA DEL CASALE LUMBROSO AL RACCORDO ANULARE, IN DIEZIONEAUTO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA, DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO, IN QUST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INFINE, SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA DA CASTEL DI LEVA A POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA È TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBLITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral