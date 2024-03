Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)DEL 26 MARZOORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E TIBURTINA IN INTERNA SITUAZONE ANALOGA TRA CASSIA E LAURENTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL’LALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO E TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA SALARIA DA PRIMA PORTA, SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI E SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO INCOLONNAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR E SEMPRE VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTELNO AL RACCORDO CODE NEI DUE ...