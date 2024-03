Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024)DEL 26 MARZOORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E NOMENTANA SEMPRE CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE SULLA DIRAMAZIONESUD DAL CASELLO DISUD SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO L’EUR SEMPRE CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO FINO ALL IMMISSIONE CON LA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO GRAZIE DELL ASCOLTO DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral