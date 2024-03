Via libera dei Paesi Ue alla revisione mirata della Pac

(Di martedì 26 marzo 2024) Viadei rappresentanti deiUe riuniti nel Comitato speciale AgricolturaPolitica agricola comune (Pac) proposta dCommissione europea per rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori manifestate con le proteste dei trattori. Lapunta a "ridurre gli oneri amministrativi e a dare una maggiore flessibilità per il rispetto" dei vincoli ambientali, sottolinea il Consiglio Ue.

L'applicazione Samsung Good Lock riceve un aggiornamento per il modulo C Lock Face per personalizzare l'orologio della schermata di blocco L'articolo Via libera alla personalizzazione con l’update ... (tuttoandroid)

ITA-Lufthansa: Bruxelles chiede taglio rotte - Entro il 26 aprile 2024 il Gruppo Lufthansa ed il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) italiano dovranno fornire a Bruxelles soluzioni per ottenere il via libera europeo alla privatizzazione ...avionews

Ex Ilva, ecco 150 milioni ma i sindacati: "Certezze sulla cassa integrazione" - Lo step successivo avverrà entro un mese, con i commissari che presenteranno il piano industriale, necessario per ottenere da Bruxelles il via libera al prestito ponte di 320 milioni ...primocanale

Lazio, la destra rispolvera il piano casa Polverini e trasforma i garage in alloggi e uffici - Sta per arrivare al voto del Consiglio regionale del Lazio una proposta di Legge che darebbe il via libera alla pressoché indiscriminata trasformazione di scantinati, garage e magazzini parzialmente ...ilfattoquotidiano