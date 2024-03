Via libera dei Paesi Ue alla revisione mirata della Pac

Via libera dei rappresentanti dei Paesi Ue riuniti nel Comitato speciale Agricoltura alla revisione mirata della Politica agricola comune (Pac) proposta d alla Commissione europea per rispondere alle ... (quotidiano)

Da Consiglio Ue via libera a maggiore tutela per le Ig - Roma, 26 mar. (askanews) – Via libera del Consiglio Europeo a una maggiore tutela per le Indicazione geografiche. Il Consiglio oggi ha adottato formalmente un regolamento che migliora la protezione de ...askanews

Attesa per il verdetto dell’Alta Corte di Londra sull’estradizione di Julian Assange negli Usa - Nel 2021 l’Alta Corte britannica aveva dato il via libera alla richiesta degli Usa, decisione confermata l’anno seguente dalla Corte Suprema. L’allora ministro dell’Interno di Londra, Priti Patel, ...tpi

Gli scienziati hanno trovato il modo di vedere i morti - Fenomeni insoliti osservati nel cielo suggeriscono che ciò che vediamo rappresenta solo una minima frazione, circa il 5%, della materia che compone l'universo. Il CERN, rinomato centro europeo per la ...veb