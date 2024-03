Via Cesare Rossaroll | sorpreso con la droga Arrestato un uomo

(Di martedì 26 marzo 2024) Viacon laun 40enne, con precedenti con la polizia, per detenzione illecita di stupefacenti Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in via, hanno notato due giovani che alla loro vista hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo. Per tale motivo, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi il quale, durante la fuga, ha tentato di disfarsi di 5 involucri di cocaina ed è stato trovato in possesso, altresì, di 155 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Pertanto il prevenuto, un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza ...

