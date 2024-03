Verisure | multa dell’Antitrust da 4 | 2 milioni per pubblicità ingannevole | perché è stata sanzionata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 26 marzo 2024)ha ricevuto unadall’Antitrust pari a 4e 250mila euro. Secondo l’Autority, la società leader nel settore dei sistemi di allarme per abitazioni e aziende avrebbe messo in atto quattro condotte incompatibili con il Codice del consumo.accusata di, nello specifico, è accusata di avere fattodal 2021 al 30 ottobre 2023 tramite spot televisivi, cartelloni pubblicitari e sito web. Le si contesta di non avere chiarito ai clienti che sottoscrivendo il contratto, gli strumenti di allarme non diventavano di proprietà del sottoscrittore, ma venivano ceduti in comodato d’uso gratuito. Ma non è tutto: Agcm accusadi avere messo in atto ...