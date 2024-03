(Di martedì 26 marzo 2024) “L’a confessare di essere malata come se fosse una colpa, adesso lasciatela in pace, state zitti etevi”, è questa la sintesi delle migliaia di commenti che affollano idopo l’annuncio della principessadi avere iltramite un video messaggio ai sudditi del Regno Unito. Non si parla d’altro sul web ma il sentimento comune è, da una parte l’augurio di una pronta guarigione (Forza!), dall’altra la condanna senza appello per la costante campagna di stampa (britannica e internazionale) che ha costretto una giovane mamma a raccontare davanti al mondo e davanti ai suoi figli, ancora piccoli, una situazione tanto intima, dolorosa e privata. “Uno manco può star male in pace” Perfino una comica come Michela Giraud esprime ...

