Vergogna | lasciato fuori perché avevo il cane | furia-Luca Toni contro il Circolo | volano insulti

(Di martedì 26 marzo 2024) "Bordata" social dell'ex bomberunsportivo di Reggio Emilia. A scatenare la rabbia divenuta subito virale, vista la popolarità dell'ex attaccante della Nazionale, il divieto di ingresso al suo, un golden retriever di nome Stella. Al noto calciatore, che nel 2016 ha appeso la scarpetta al chiodo con la sua ultima squadra Hellas Verona, domenica pomeriggio è stato impedito di entrare all'interno del“Onde chiare”.era appena arrivato all'ingresso, e stava entrando per assistere a una partita del figlio di 10 anni che gioca nelle giovanili del Sassuolo, in sfidala Reggio Calcio. L'ex calciatore 46enne, originario di Pavullo nel Fregnano (Modena), è stato però bloccato quasi subito dai responsabili del ...

"Non era mica una Vergogna marcare l'avversario". Giuseppe Volpecina racconta il calcio anni Ottanta - Abbiamo intervistato Giuseppe Volpecina, ex terzino sinistro. Nel 1986-87 ha vinto lo scudetto con il Napoli di Maradona. Poi ha giocato in altre squadre come Palermo, Pisa, Verona, Fiorentina. Appese ...ilgiornale

Grana Santanché per Meloni. Le opposizioni, lasci - C'è la mozione di sfiducia contro Matteo Salvini definito dalle opposizioni amico di Mosca, che potrebbe arrivare al voto già prima di Pasqua ma non impensierisce troppo nonostante le intemperanze ...ansa