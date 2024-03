Venti coperte di lana dalla Casa di Riposo “Fossombroni” al Calcit

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – . Lo storico istituto cittadino ha rinnovato la propria adesione al progetto “Mani&Cuore per il” e, negli ultimi mesi, ha ospitato una vera e propria maratona di cucito dove alcune ospiti si sono messe ai ferri per portare il loro contributo ai bisogni del territorio. Questo percorso troverà compimento domenica 26 maggio quando piazza Grande verrà tappezzata e colorata da una distesa con oltre millerealizzate da volontari di tutta la provincia che saranno messe in vendita per finanziare l’acquisto di nuove strumentazioni per l’ospedale San Donato di Arezzo. «“Mani&Cuore per il” è un’iniziativa preziosa e di grande valore - commenta Debora Testi, presidente dellaPia, - perchè ha permesso ad alcune nostre ospiti di sentirsi utili per la città, mettendo in campo ...