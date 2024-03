Vendeva droga dalla finestra | era già stato arrestato un mese fa | ma per il 20enne niente carcere

(Di martedì 26 marzo 2024)alle porte di Roma, giovane arredue volte nel giro di un. Il Giudice però lo rispedisce ai domiciliari: basterà per interrompere la sua attività? La vicenda. Lasequestrata dai Carabinieri a Castel Madama (ilcorrieredellacitta.com)Era giàarreperunfa. Ma evidentemente le manette non gli hanno fatto alcun effetto considerando che aveva ripreso come se nulla fosse la sua attività di spaccio. Succede vicino Roma: è qui che i Carabinieri, a pochi giorni dal precedente fermo, hanno nuovamente tratto in arresto unche riforniva i suoi clienti direttamentedi casa. Spaccio a Castel Madama: arrepusher ...

