Varese | 39enne trovato in strada ferito a colpi di pistola | è grave

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – Un uomo di 39 anni è statodi, nel pomeriggio di oggi 26 marzo a. L'uomo è statoinintorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hannoila terra,al bacino e a una gamba. Nessuna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Juve, Scanavino: “Fase complicata ma fiducia in Allegri” Trump contro il principe Harry: “Va espulso se ha fatto uso di droghe” Torino, giovanedi machete: gamba amputata, un fermato Pechino Express, per la terza tappa arriva nuova coppia di concorrenti: chi ...