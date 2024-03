Varese | 39enne trovato in strada ferito a colpi di pistola | è grave

(Di martedì 26 marzo 2024) La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Un uomo di 39 anni è statodi, nel pomeriggio di oggi 26 marzo a. L'uomo è statoinintorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hannoila terra,

