Valentino | forfait alle sfilate di giugno a Parigi

(Di martedì 26 marzo 2024) A seguito dell’uscita del direttore creativo Pierpaolo Piccioli (nella foto) dalla Maison, annunciata nei giorni scorsi dalla griffe in un comunicato congiunto con lo stilista,conferma in una nota che non presenterà le sue prossimeUomo e Alta Moda previste per. "La creatività – si legge nella nota diffusa ieri – continuerà a guidare l’azienda come pilastro fondamentale, dando formanuove collezioni future in entrambi prêt-à-porter femminile e maschile e haute couture, elevando il dna del marchio, i suoi codici iconici e un patrimonio italiano senza eguali". Intanto si rincorrono con insistenza i rumors su chi prenderà il posto di Piccioli al timone del brand: tra le tante ipotesi, anche quella del possibile arrivo dell’ex stilista di Gucci, Alessandro Michele.