Vaccini | al Gemelli ambulatorio dedicato a fragili e anziani individuati con l' Ai

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Le personesono in aumento, non solo per ragioni demografiche - gli over 65 sono ormai il 25% degli italiani - ma anche per la presenza di una serie di patologie (dai tumori al diabete) che rendono questi pazienti più esposti a complicanze di ogni tipo, comprese quelle infettive, molte delle quali sono prevenibili con i. Per proteggere al meglio questa popolazione dibisogna essere proattivi e gli ospedali possono giocare un ruolo primario. Così il Policlinicodi Roma, in linea con il Piano nazionale per la prevenzione vaccinale 2023-2025, da aprile promuoverà un'offerta vaccinale 'proattiva' per, presso unospedaliero. E per individuare tra tutti ...