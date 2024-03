Usa | volano azioni social Truth | quota Trump vale più di 5 | 5 mld dollari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar- (Adnkronos) – Nel primo giorno di quotlediMedia, ilpromosso e controllato da Donald: dopo essere stato sospeso al rialzo, il titolo (che ha come ticker DJT, le iniziali del tycoon) a metà seduta a Wall Street sono in rialzo del 43% a oltre 71,50per azione.Media in realtà ieri è stato acquisito da Digital World Acquisition Corp, una Spac, un veicolo societario creato ad hoc per l’ingresso in Borsa. Se si considera che l’ex presidente possiede oltre il 60% di, il valore teorico del suo pacchetto supera i 5,5 miliardi di, più che sufficienti per saldare la multa comminata allaOrganization, riconosciuta ...