Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di lunedì 25 marzo, in diretta. Si torna a trattare per un cessate il fuoco . Netanyahu : entreremo a Rafah e uccideremo Sinwar (corriere)

"Negli Stati Uniti non c'è nessuna minaccia imminente da parte dell'Isis". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale in un briefing, John Kirby, con la stampa. (quotidiano)

Usa, nessun motivo per pensare a genocidio Israele a Gaza - NEW YORK, 25 MAR - Gli Stati Uniti non hanno alcun motivo di pensare che Israele ha commesso atti di genocidio a Gaza. Lo afferma un funzionario americano. (ANSA). NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. Via ...messaggeroveneto.gelocal

Onu: cessate il fuoco. Passa la risoluzione con l’astensione Usa - Israele (Internazionale) Netanyahu cancella la visita di una delegazione israeliana a Washington. Guterres: «Un fallimento sarebbe imperdonabile». Di Marina Catucci ...ilmanifesto

Putin: "Attentato a Mosca commesso da estremisti islamici" - Il presidente russo: "Il terribile crimine commesso il 22 marzo è un atto di intimidazione e sorge subito la domanda: chi ne trae vantaggioadnkronos