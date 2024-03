Usa | nave abbatte un ponte a Baltimora

disastro nel Maryland, negli Stati Uniti. Il ponte Francis Scott Key a Baltimora che attraversa il fiume Patapsco, è Crolla to negli ultimi minuti dopo essere stato colpito da una grande nave ... (today)

