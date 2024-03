(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar - (Adnkronos) - "Siamo vicini agli Stati Uniti. Le nostre preghiere sono rivolte a chi, in questi momenti drammatici, sta lottando per la vita e a chi sta lavorando senza sosta alle operazioni di soccorso dopo il terribile incidente di Baltimora. Giungano alle famiglie delle persone coinvolte le espressioni della più sentita solidarietà". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati Lorenzo

Usa: Fontana, ‘vicinanza, preghiera per vittime e soccorritori’ - Roma, 26 mar – (Adnkronos) – “Siamo vicini agli Stati Uniti. Le nostre preghiere sono rivolte a chi, in questi momenti drammatici, sta lottando per la vita e a chi sta lavorando senza sosta alle opera ...ilsannioquotidiano

Usa: Ferrante (Fi), ‘tragedia Baltimora lascia attoniti’ - Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Il crollo del Ponte Francis Scott Key a Baltimora è una tragedia che ci lascia attoniti. Il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutta la popolazione.ilsannioquotidiano

Como, nuovo lungolago: “Sì”, “Improbabile”, “Sì”. Gli ex sindaci di Como che andranno (o non andranno) all’apertura di piazza Cavour - Stesso interrogativo, identico per tutti: “Ciao (Stefano, Mario, Mario) tutto bene Solo una domanda, dopo l’invito parteciperai all’inaugurazione paratie”. Come noto il presidente regionale Attilio ...comozero