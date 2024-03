Uomo ucciso in strada dal nipote a coltellate

(Di martedì 26 marzo 2024) Tragedia a Cesano Boscone, nel Milanese, Undi 41 anni, Roberto P., è statodurante la notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo. Ad ammazzarlo aè stato suo, un 29enne di nome Antonio I., che poco dopo si è presentato in caserma dai carabinieri e ha confessato il delitto.Leggi anche: Cuorgné, muore a 43 annidurante un esorcismo. Denuncia: “Se muoio è stato mio fratello”, torture indicibili La dinamica dell’omicidio Secondo quanto si apprende, la lite tra i due sarebbe scoppiata poco dopo mezzanotte, in via don Luigi Sturzo nel popolare quartiere Tessera. La vittima sarebbe stata raggiunta da diverseal collo e al torace. L’è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo in codice rosso. ...

