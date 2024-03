Uomini e Donne | Brando Ephrikian sceglie Raffaella Scuotto | Sei la mia scelta di cuore! VIDEO

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 26 Marzo di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo ... (tutto.tv)

UeD, Brando scelta: Beatriz top, Rausa una furia e Maria si espone - Nel corso della puntata del 26 marzo 2024, va in onda il momento in cui Brando sceglie Raffaella e non mancano i colpi di scena ...gossipetv

Uomini e Donne, Brando ha scelto: “Voglio te” - Era tanto attesa la messa in onda della scelta di Brando a Uomini e Donne: il tronista ha deciso tra Raffaella e Beatriz.donnaglamour

Digiuno intermittente 16:8 aumenta il rischio di morte Valter Longo: “Non è una novità, va fatto di 12 ore senza saltare la colazione” - Sembrava andare tutto liscio con la pratica del digiuno intermittente, tanto in voga oggi e promossa da molti vip come strategia non solo per perdere peso, ma anche come fattore di longevità, che è ar ...ilfattoquotidiano