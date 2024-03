Uomini e Donne Anticipazioni | Ida Platano Vuole Abbandonare…Maria La Blocca!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 26 marzo 2024) Colpo di scena nell’ultima registrazione didove Idaha manifestato la volontà di abbandonare il Trono, delusa dai due corteggiatori Pierpaolo e Mario. Maria De Filippi l’ha però convinta a proseguire il suo percorso. Novità, anche al Trono Over, con protagonisti Marcello, Ernesto e Tiziana. Ecco tutti i dettagli su ciò che è accaduto in studio! Colpo di scena a: Idalasciare il Trono! A distanza di 24 ore i protagonisti disono tornati in studio per una registrazione. Non sono mancati i colpi di scena e a regalarcene uno è stata Ida. La tronista ha manifestato la volontà di abbandonare il Trono. Per quale motivo? Principalmente perché non si sente corteggiata dai due ...