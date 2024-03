Università Statale di Milano | video intervista ai tre candidati Rettore | il futuro di Mind e Città Studi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Il 3 e 4 aprile l’divoterà per eleggere il prossimo. I tresi sono incontrati e confrontati nella redazione de Il Giorno. Così hanno risposto Marina Brambilla, Gian Luigi Gatta e Luca Solari alla domanda: Trasloco ada ridisegnare, campus di Sesto da salvare o abbandonare: come vede ladel 2026? Marina Brambilla: “Un campus multicentrico, con un unico cuore. Anon è un trasloco, è un grande progetto di innovazione che partirà nel 2027/28. Il progettoè definito: un campus per i beni culturali e le scienze sociali. Festa del Perdono è centrale, col progetto di cittadella delle biblioteche a nuove ...