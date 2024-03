Università di Torino | parlano le studentesse dell’assemblea da cui sono emerse le molestie | In tante ancora non hanno denunciato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) “I casi die violenze all’dinonisolati maun problema sistemico che va risolto a livello strutturale”. Lo dicono le centinaia didell’diriunite nell’assemblea Mai più Zitt3 che per primesollevato i casi di violenze all’interno dell’ateneo. “Dal femminicidio di Cecchettin è emersa un’esigenza di dover parlare – spiega Bianca, una delleche fa parte di Mai più Zitt3 – e così abbiamo iniziato a riunirci in assemblee durante le quali è emersa la testimonianza delledi un professore di filosofia”. Non è un caso che sia emersa proprio in quel momento. “Questo è potuto succedere perché l’assemblea è uno spazio ...