Una pistola e decine di munizioni trovate dalla Polizia a Napoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadisono state sequestrate dagli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, che hanno effettuato un controllo in uno stabile nel rione Stella trovando il tutto in una cassetta di derivazione dell’energia elettrica. L’arsenale includeva unamodello Beretta calibro 9×21 con 5 cartucce, 26calibro 12 di diversa grammatura per arma lunga, 79 cartucce calibro 9×21, altre 26 di calibro 7.65, due357 magnum e 11 calibro 38 special. I poliziotti hanno accertato che l’arma era provento di una rapina denunciata il 31 dicembre 2019. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nella giornata di oggi, intorno alle 17 ora locale, tre uomini armati hanno fatto irruzione in una stazione della polizia del dipartimento di Nor-Nork ad Erevan, capitale dell’ Armenia . Non ci sono ... (ildifforme)

Gesto della pistola in Senato, un giorno di sospensione per lo studente del liceo Righi - Studente mima gesto della pistola contro Meloni, rischia fino a 14 giorni di sospensione. Il genitore dell’alunno si scusa Di Uno studente del liceo Righi di Roma è al centro delle attenzioni dopo ave ...informazione

Varese: 39enne trovato in strada ferito a colpi di pistola, è grave - Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 39 anni è stato ferito a colpi di pistola, nel pomeriggio di oggi a Varese. L'uomo è stato trovato in strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder ...lanuovasardegna

Trovato un uomo ferito a colpi di pistola in centro a Varese: indaga la polizia - L’uomo è stato trovato in strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno trovato il 39enne a terra, ferito al bacino e a una gamba: è stato ...fanpage