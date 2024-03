Una pallottola spuntata | Liam Neeson sul reboot | Sono un po' nervoso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) L'erede di Leslie Nielsen nel popolare franchise ha ammesso di essere agitato in vista della produzione.interpreterà Frank Drebin Jr., figlio del protagonista della saga originale Frank Drebin (Leslie Nielsen) nel revival della saga comica. Un compito arduo per la star di Taken che in un'intervista ha ammesso di sentirsi piuttosto cauto riguardo le aspettative intorno al nuovo corso. "Ho partecipato ad un paio di sketch televisivi con Stephen Colbert e Ricky Gervais ma erano di due, massimo tre minuti. Maun po'per Unaperché è un lungometraggio... Se lo testerà bene, cosa chesicuro farà, Akiva Schaffer è il nostro sceneggiatore-regista". Cose serie e gag comiche Nell'intervista, …