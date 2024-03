Una giornata dedicata a Dante con gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Comune ha celebrato ieri mattina al parchetto di Tanno, ildì. NellanazionaleAlighieri, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Tarabini ha riproposto la seconda edizione del “dì”, competizione letteraria che ha coinvolto ben 4 classi delle scuole medie, due dell’Istituto Comprensivo Garibaldi di Chiavenna e Gordona e due classi dell’Istituto Comprensivo Bertacchi di Chiavenna. La vittoria finale è andata alla II C dell’Istituto Garibaldi di Chiavenna, con foto di rito in via Divina Commedia.