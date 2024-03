Una donazione in memoria di Verdiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Sono stati raccolti 950 euro indi Nicolae sono stati donati alla Fondazione radioterapia oncologica. La raccolta è avvenuta il 19 febbraio scorso, durante la messa celebrata nella chiesa di San Piero per il sesto anniversario della prematura scomparsa di, a 40 anni, per una grave forma tumorale. Le offerte sono state devolute dalla famiglia di Nicola alla Fondazione radioterapia oncologica (Fro) per sostenere la ricerca sul cancro e le terapie oncologiche. Lorenzo Gori (foto), presidente della Fro, esprime profonda gratitudine: "Ringrazio per la sensibilità dimostrata dalla famiglia di Nicola e dai tanti amici per questae per il senso di solidarietà". La Fondazione (attiva da più di trent’anni) ha sede legale ad Agliana e sede operativa nel reparto di radioterapia di Careggi. ...