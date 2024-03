Un viaggio a sorpresa dal piatto alla salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Chi si occupa di agricoltura? "Un agricoltore su quattro in Toscana è donna e ciò riflette un cambiamento significativo poiché le donne non solo gestiscono aziende, ma influenzano scelte e generano novità.Trovare lavoratori agricoli è sempre più difficile. È interessante però notare che l’agricoltura moderna attira persone da settori diversi". Gabriele e James hanno aperto con successo aziende agricole contribuendo all’innovazione del settore. Nutri-Score: come può influenzare il consumatore? "Il Nutri-Score non considera le quantità consigliate di ciascun alimento. Ciò induce i consumatori a evitare prodotti con punteggi bassi, escludendo così ddieta alimenti nutrienti. Ad esempio, la carne è etichettata come alimento rosso, ma è dannosa solo se consumata in eccesso". Perché dite nocarne sintetica? "Imita le caratteristiche della ...