Un “salotto“ di profumi Il roseto in Villa Reale tra Nobel e principesse

(Di martedì 26 marzo 2024) Un bouquet di colori e, soprattutto nel mese di maggio, quando le rose sono nel pieno della fioritura. Si trova nell’avancorte delladal 1964. Qui lo volle Niso Fumagalli, presidente dell’Associazione Italiana della Rosa. È ilintitolato proprio a Niso Fumagalli. Con il suo terreno leggermente ondulato, il laghetto e i percorsi ben studiati, ospita oltre 800 varietà di rose, tra cui la famosa “Bella di Monza“, la Rosa modoetientis. In totale 2.200 piante, tra cui anche una meravigliosa collezione di varietà antiche attorno allo specchio d’acqua e rampicanti lungo la cancellata e sul pergolato. Una menzione speciale va poi a “Il Giardino Segreto del Profumo“, che racchiude le rose più profumate, tra le quali “Teodolinda 96“, un ibrido di tea bianchissimo e profumatissimo creato da Niso ...

