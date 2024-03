Un posto al sole | trama 26 marzo 2024 | una difficile decisione per Clara

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 26 marzo 2024)Curcio sarà sempre più in crisi ad Unal, come si evince dalladi martedì 26. La donna, di recente, è tornata a vivere a casa di Alberto Palladini a causa dello sfratto che ha ricevuto Rosa Picariello e delle minacce che l'amica ha iniziato a ricevere dalla criminalità organizzata affinché lasciasse il suo appartamento. A quel punto,, per tutelare il piccolo Federico, è tornata a vivere con il suo ex compagno, il quale, a sua volta, si è convinto di poterla riconquistare per riunire la loro famiglia. La Curcio, però, ha scoperto inaspettatamente di aspettare un figlio da Eduardo Sabbiese ed è andata in carcere a trovarlo per comunicargli la notizia. L'uomo, però, deluso per aver appreso da Rosa che la sua amata fosse tornata da ...